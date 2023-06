Un ancien candidat de "L'Amour est dans le pré" meurt après avoir été écrasé par son tracteur

Il était l'un des agriculteurs en quête du grand amour dans la saison 6 de L'Amour est dans le pré, diffusée en 2011. Didier Berton, ex-candidat de l'émission phare de M6, est mort vendredi 16 juin, après avoir été écrasé par son tracteur, selon les informations de Midi Libre confirmées par la chaîne. "C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Didier, agriculteur de la saison 6", peut-on lire sur le compte Twitter de M6. "Toute la famille ADP, M6 et les équipes de Fremantle présentent leurs plus sincères condoléances à la famille et à ses proches."