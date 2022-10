Un avion atterri en urgence à Paris après une alerte à la bombe sur TikTok

À l'atterrissage de l'avion, à 6 h 50, un important dispositif a en effet été déployé, mobilisant les pompiers, les démineurs et la gendarmerie des transports aériens. Après que l'aéronef a été orienté vers une zone sécurisée, les passagers ont été évacués en bus, à 7 h 20, jusqu'au terminal B, où ils ont été filtrés par la police aux frontières, et inspectés par des chiens. Et ce n'est qu'à 10 h 40 que l'alerte a été levée, après inspection par les démineurs de l'avion et de sa soute.

Suite à ce canular, le parquet de Bobigny (Seine-Saint-Denis) n'a pas ouvert d'enquête judiciaire, les faits ayant été signalés par les autorités américaines. La justice française a en revanche demandé le transfert des renseignements collectés aux autorités allemandes.