Un bar de Lille, siège local de l'ultradroite, fermé par la mairie

L'ex-première secrétaire du PS avait interpellé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur Twitter, le 9 février, après l'annonce par cet établissement bien connu de la mouvance identitaire d'une soirée intitulée "Qu'ils retournent en Afrique", prévue le 24 février.

"Une fois de plus, Génération identitaire et le bar 'La Citadelle' organisent une soirée raciste", avait-elle regretté dans un tweet, demandant aux services de l'État "de fermer" ce cercle privé, qui se présente comme un "bar patriote" et une "maison de l'identité".

Gérald Darmanin avait annoncé dans la foulée avoir "demandé au préfet du Nord d'interdire cette manifestation (...) incitant directement à la haine raciale".