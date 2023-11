Un chauffeur de taxi accusé d'antisémitisme et menaces de mort contre une famille arrivée d'Israël en octobre

Un chauffeur de taxi a été placé sous contrôle judiciaire et sera jugé en mai pour discrimination et menaces de mort. Il avait traité de "sale juif" un homme et sa famille arrivés d'Israël le 11 octobre.

Un chauffeur de taxi sera jugé le 6 mai prochain pour menaces de mort et discrimination "en raison de la religion" envers une famille à l'aéroport d'Orly, a indiqué ce mercredi le parquet de Créteil, confirmant des informations du Canard Enchaîné et du Parisien.

"Je ne te prends pas, sale juif", avait-il lancé le 11 octobre à une famille, deux parents et leurs trois enfants, qui venait d'atterrir d'un vol en provenance d'Israël. "Si je t'avais pris dans mon taxi, je t'aurais égorgé, toi, ta femme et tes enfants", a-t-il menacé en français et en arabe, rapporte le ministère public.

Les victimes ont signalé ces insultes le jour-même à la Direction des usagers et des polices administratives de la préfecture de Paris. La famille n'a pas déposé plainte "par peur de représailles", précise le parquet.

Placé sous contrôle judiciaire et retiré de la plateforme G7

L'enquête a été confiée à l'unité de contrôle des transports de personnes, relevant de la préfecture de police, et les images de vidéosurveillance ont permis d'identifier le chauffeur. Déféré le 9 novembre, il a été placé sous contrôle judiciaire pour "menace de mort réitérée, commise en raison de la race, de l'ethnie, la nation ou la religion" et "discrimination fondée sur la religion", détaille le parquet. Le chauffeur a interdiction de paraître à l'aéroport d'Orly, d'après Le Parisien.

Il travaillait en indépendant avec la plateforme G7, qui l'a retiré de ses listes, a indiqué l'entreprise à l'AFP, précisant "condamner avec la plus grande fermeté toutes les formes de violence et de discrimination".

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a indiqué la semaine dernière que 1518 actes et propos antisémites ont été recensés en France depuis le début du conflit à Gaza, donnant lieu à près de 600 interpellations.