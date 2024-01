Un collégien de 13 ans arrêté pour des centaines d'alertes à la bombe

Un collégien de 13 ans a été interpellé ce lundi à Laval. Arrêté au domicile familial, il est soupçonné d'être l'auteur de centaines d'alertes à la bombe. L'adolescent aurait reconnu les avoir effectuées par "jeu", selon une source proche de l'enquête à TF1.

Le phénomène avait perturbé le bon fonctionnement de dizaines d'établissements à travers le territoire. Un adolescent de treize ans a été interpellé ce lundi 15 janvier par les enquêteurs dans une affaire de série d'alertes à la bombe. Arrêté au domicile familial à Laval, le garçon a reconnu avoir effectué de nombreuses fausses alertes à travers tout le pays, selon les informations d'une source proche de l'enquête à TF1.

Deux aéroports et une gare touchés

Les faits concernent au moins 380 fausses alertes. Envoyées à travers l'Hexagone et sur une longue durée, elles concernent par exemple la gare de Rennes, où l'alerte a été donnée le 10 janvier, les aéroports de Rennes et Hyères-Toulon, touchés le 31 décembre, ainsi que des tribunaux et des universités. Toutes pourraient être imputées à ce mineur. Pour sévir en toute discrétion, l'adolescent aurait utilisé un VPN, nous précise une source proche de l'enquête. Grâce à ce réseau privé virtuel, son adresse Internet était masquée, ce qui lui évitait d'être localisé. Toutefois, les cyber-enquêteurs et la coopération internationale a permis d'identifier le domicile d'origine aux termes de longues semaines d’investigations.

Lundi, toute la famille a eu la surprise de voir les policiers à leur domicile de Laval pour les interpeller. Les parents et leurs deux enfants avaient été placés en garde-à-vue. Très vite, l'un des deux enfants, un "mineur né en 2010, scolarisé en 4ᵉ", a fini par reconnaitre être l'auteur des faits reprochés. Les parents et le frère du suspect ont quant à eux été mis hors de cause et libérés mardi soir.

Quant au mobile, le mineur a affirmé en garde à vue avoir agi par "jeu". Sans aucune considération politique ou religieuse, il dit avoir profité d'une grande appétence pour l'informatique. Le jeune homme, qui paraît souffrir de troubles importants de la personnalité, devait être présenté jeudi après-midi au juge d'instruction. Les faits qui pourraient lui être reprochés sont passibles d'une peine maximale de sept ans de prison.