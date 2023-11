Un concert "néonazi" s'est tenu en Isère malgré les interdictions préfectorales

Dans la soirée du samedi 18 au dimanche 19 novembre, 200 à 300 personnes ont assisté à un concert néonazi dans un restaurant de l'Isère. L'évènement a pourtant été interdit par la préfecture du département.

Un concert dont les organisateurs font "la promotion de musique néonazie" a eu lieu dans la soirée du samedi 18 novembre dans un restaurant non loin de Lyon malgré deux arrêtés d'interdictions, a indiqué la préfecture de l'Isère à l'AFP. Le concert appelé "Rock anti-wokisme" s'est déroulé à Saint-Quentin-Fallavier, à une demi-heure au sud-est de Lyon dans le nord de l'Isère, a-t-elle dit, confirmant une information de nos confrères du quotidien régional Le Dauphiné Libéré.

Le concert a eu lieu malgré les interdictions

Suite à des articles de Mediapart et Rue89 Lyon annonçant la tenue de ce concert aux alentours de Lyon, les préfectures du Rhône et de l'Isère ont pris samedi des arrêtés pour l'interdire dans les deux départements, afin de prévenir les "troubles à l'ordre public". Le concert, dont les organisateurs "participent assidûment au réseau de promotion de musique néonazie", aurait pu "donner lieu à des propos incitant à la haine raciale" et "à l'apologie des crimes commis par les nazis durant la Seconde guerre mondiale, notamment la Shoah", selon les deux textes.

D'après Le Dauphiné Libéré, de 200 à 300 personnes ont tout de même assisté à l'évènement dans un restaurant loué pour des soirées privées le week-end. Son gérant a assuré au journal avoir été "piégé" et a condamné "dans le contenu, la forme ou la fréquentation" le concert.

Les organisateurs encourent six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, les participants une contravention de quatrième classe, s'ils sont identifiés.