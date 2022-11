Un couple et sa fille retrouvés morts dans une maison près de Rennes

"Sur place, les corps des trois personnes décédées étaient découverts par les pompiers. L’homme était retrouvé pendu, la femme allongée sur son lit et leur fille sur le sol de sa chambre", a indiqué Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes.

Il s'agit d'un père de famille, âgé de 50 ans et employé en tant qu’agent de maintenance d’un collège, de sa femme, âgée de 62 ans, retraitée, et de leur fille de 25 ans. Ce mercredi 23 novembre après-midi, les sapeurs-pompiers s'étaient rendus sur les lieux, une rue pavillonnaire de Saint-Jacques-de-La-Lande (Ille-et-Vilaine), car l'employeur de la fille du couple s'inquiétait de son absence. "C’étaient des gens très discrets", a témoigné un riverain interrogé par le journal Le Télégramme. "On a vu le père de famille hier vers 17h30, il était très souriant".