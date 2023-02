Un couple face à la justice pour séquestration, vol et viol d'une femme tétraplégique

Les deux suspects étaient hébergés depuis fin janvier à Hagondange, en Moselle, chez la victime, une femme de 56 ans tétraplégique. La situation aurait "rapidement dégénéré", selon le vice-procureur, Thomas Bernard. Le couple a été arrêté le 8 février et placé en détention provisoire, à la suite d'une violente altercation au domicile de la victime. Cette dernière a affirmé "avoir été séquestrée" et bâillonnée, "du 1er au 6 février", période durant laquelle la victime dénonce aussi le vol de sa carte bleue et une escroquerie, détaille le magistrat à l'AFP.

Pour ce qui est du viol dont l'homme est accusé, il "serait intervenu avant, précisément fin janvier", précise le parquet.