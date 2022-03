Val-de-Marne : un employé forcé de retirer 200.000 euros avec une ceinture explosive

Les faits se sont déroulés dans la matinée, ce mercredi, à L'Haÿ-les-Roses. Un employé d'une société qui intervient sur des distributeurs de billets (DAB) a été enlevé dans la commune du Val-de-Marne.

Après avoir enlevé et séquestré cet employé dans un véhicule, les trois malfaiteurs lui auraient passé une ceinture ou un gilet d'explosif afin de l'obliger à faire des retraits d'argent dans une agence de Bagneux et une autre de Montrouge (Hauts-de-Seine), selon les premiers éléments de l'enquête et le récit de la victime, rapportent nos confrères d'Europe 1.

Le préjudice, qui est toujours en cours d'évaluation précise, est estimé autour de 200.000 euros.