Un dauphin "éventré" retrouvé près de l’île d’Oléron, Sea Shepherd dénonce une "mutilation"

Selon France Bleu, "l'observatoire rochelais des mammifères marins Pelagis a été alerté, dans l'espoir de récupérer le cadavre de dauphin et de l'analyser, grâce aux volontaires de son réseau national d'échouage". Et d'ajouter que pour l'heure, les scientifiques refusent de se prononcer sur la seule base de photos, même si, explique au média public l'ingénieur d'études Olivier Van Canneyt, "l’éventration a été visiblement réalisée avec un objet coupant et n'est donc pas naturelle."