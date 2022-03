Un éleveur condamné à verser 102 000 euros à ses voisins qui se plaignaient du bruit et de l'odeur de ses vaches

Le procès était très suivi par le monde agricole, craignant qu'il ne fasse jurisprudence dans les conflits opposant riverains et agriculteurs. Le pays de Bray, avec ses pâtures vallonnées et ses fermes historiquement situées au centre des villages, est une zone d'élevage importante.

"On est sous le choc de ce très mauvais signe donné à la production de lait et de viande", dit le vice-président de la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles), Luc Smessaert, lui-même éleveur laitier dans l'Oise.

"C'est une ferme familiale, qui avait fait un gros effort d'intégration paysagère. On ne peut pas dire 'Il faut manger local' et bloquer l'activité de nos campagnes", dit-il, appelant à développer des chartes de bon voisinage pour préserver un vivre-ensemble. Le combat judiciaire entre cet éleveur de 260 bovins et un groupe de neuf riverains dure depuis plus de 10 ans.