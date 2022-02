Un élu peut-il décrocher le portrait du président de la République ?

Sur ce point précis, Nils Passedat a raison. En effet, l’article 2 de la Constitution consacre "le drapeau tricolore", "l’hymne national", "la devise de la République" et non pas le portrait du Président ou encore la représentation de Marianne, qui n’ont "pas d’ancrage constitutionnel", comme le rappelle le Conseil constitutionnel. Pour autant, un maire a-t-il le droit de décrocher le portrait par opposition à sa politique ou à ses propos ? Peut-il être jugé et condamné pour outrage ? En réalité, il y a peu de précédents : tant que l’affaire n’est pas examinée par un juge, difficile de dire quel sort peut être réservé à un élu décidant d’un tel geste.

Mais une affaire similaire a déjà été amenée devant la justice. En 2019, des militants écologistes d’ANV Cop-21 avaient décroché le portrait du chef de l’État de plus d’une centaine de mairies pour dénoncer son "inaction climatique et sociale". Une action de grande ampleur qui avait donné lieu à des poursuites et à 35 procès pour vol en réunion. La Cour de cassation a été récemment appelée à se prononcer sur l’une de ces affaires. Le 22 septembre 2021, la plus haute juridiction a estimé que décrocher un portrait du président dans ce but précis pouvait relever de la liberté d’expression. Une décision déjà retenue un an plus tôt en première instance par le tribunal d’Auch (Gers), dans le cadre d’un autre procès de militants, mais pas confirmée en appel.