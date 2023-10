Un enfant de 5 ans, autiste, recherché depuis lundi en Allemagne, près de la frontière française

Mathis W. est autiste et ne peut pas parler. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon court noir, un pull gris clair avec une manche vert clair et une manche bleu clair. Il était pieds nus. Le petit garçon a 5 ans mais paraît un peu plus âgé. Il mesure 1,20 mètre, il a les cheveux courts et noirs. Il est mince et est de phénotype africain.

Toute personne voyant le garçon est priée de contacter immédiatement la police au 0681/9321-233 ou la police française en composant le 17.