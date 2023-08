Un enfant de six ans survit après la morsure de l'un des serpents les plus dangereux d'Europe

Un sauvetage in extremis. Thibault, un enfant belge de 6 ans en vacances avec sa famille en Croatie, a été mordu à la main par une vipère des sables la semaine dernière, rapporte RTL Info. Il s'agit de l'un des serpents les plus venimeux d'Europe, dont la morsure peut causer la mort. "Soudain, on a entendu notre fils crier. Moi, je ne l'ai pas vu mais ma femme a pu voir le serpent gueule grande ouverte et crochets bien visibles", relate Alexander Spriet, le père de Thibault.