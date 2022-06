Un garçon de 12 ans se noie dans le Rhône, sa petite sœur sauvée par des témoins

C'est en fin d'après-midi que les deux enfants se sont retrouvés en difficulté. Alors qu'ils voulaient seulement se tremper les pieds dans l'eau du Rhône, ils se seraient trop avancés et auraient été emportés par le courant. Repêché par les pompiers en arrêt cardio-respiratoire, le petit garçon de douze ans n'a pu être ranimé. Sa sœur de six avait été sauvée par des témoins du drame avant l'arrivée des secours, et a été transportée à l'hôpital de Vienne. En état de choc, la mère des deux enfants a, elle aussi, été hospitalisée.