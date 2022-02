Un homme en garde à vue après la plainte pour agression sexuelle déposée par Mila

Ce mardi, le parquet de Lyon a annoncé avoir "ouvert, dans le cadre de l'agression dénoncée par la jeune Mila, une information judiciaire des chefs d'agression sexuelle, vol en réunion et outrages sexistes". "Un placement en détention provisoire" a été requis contre l'homme mis en garde à vue, a ajouté le parquet, précisant que les investigations se poursuivaient pour identifier et interpeller un deuxième mis en cause.

Au moment de son agression samedi, Mila n'était pas escortée, alors qu'elle se trouve sous protection policière depuis la publication d'une vidéo critiquant le Coran et l'islam en janvier 2020. Alors âgée de 16 ans et demi, elle avait été contrainte de quitter son lycée. En novembre de la même année, elle avait été victime d'un "raid" numérique après avoir publié sur le réseau social TikTok une nouvelle vidéo dans laquelle elle s'en prenait vertement à ses détracteurs et à l'islam. En juillet 2021, 11 jeunes gens ont été condamnés à des peines de quatre à six mois de prison avec sursis pour avoir participé à son cyberharcèlement.