Un homme, âgé de 43 ans et domicilié dans le Val-de-Marne, a été interpellé le 14 juin dernier. Ce dernier est soupçonné de s'être fait passer pour un policier pour commettre des infractions au préjudice de jeunes femmes, notamment dans le Loiret. Le parquet d'Orléans lance ce jeudi un appel à victimes.

Sans cette victime, serait-il encore en train de sévir ? Jeudi 13 juin, une jeune femme s'est présentée au commissariat de police d'Orléans pour faire part de l'agression qu'elle venait de subir. Selon ses déclarations, quelques heures plus tôt sur la commune de Fleury-les-Aubrais (Loiret), un homme porteur d'une chasuble et d'un brassard "police" l'a contrainte de monter dans son véhicule, avant de tenter de lui imposer une relation sexuelle, prétextant lui reprocher la commission d'infractions à la sécurité routière.

Informé de ces faits, le parquet d'Orléans a immédiatement ouvert une enquête conduite en flagrance des chefs d'"enlèvement et séquestration" et de "tentative de viol". Le service local de police judiciaire et le service interdépartemental de police judiciaire de la direction interdépartementale de la police nationale du Loiret ont été chargés des investigations. Et rapidement, celles-ci ont porté leurs fruits…

Un quadragénaire interpellé

"Les informations transmises par la plaignante ont permis, grâce au relevé partiel d'une plaque d'immatriculation et à d'autres investigations, d'identifier un homme âgé de 43 ans et demeurant dans le Val-de-Marne. Dans le même temps, les enquêteurs ont retrouvé une autre victime qui avait également été abordée par cet homme, en zone gendarmerie dans le département du Loiret", indique Emmanuelle Rochenek-Puren, procureure de la République d'Orléans dans un communiqué ce jeudi matin.

Le vendredi 14 juin, au lendemain de la plainte de la jeune femme, le suspect a été interpellé à son domicile par les officiers de police judiciaire de la direction territoriale de la police nationale du Val-de-Marne et placé en garde à vue, dans le département dans un premier temps, puis dans le Loiret où a eu lieu la commission des faits.

Une information judiciaire a été ouverte le 15 juin 2024 des chefs de tentative de "viol, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire pour faciliter un crime ou un délit", "port de costume ressemblant à un uniforme de police pour commettre un crime ou délit, usage public de véhicule pouvant créer une méprise avec ceux de la police pour commettre un crime ou un délit". Présenté à un juge d'instruction, le suspect a été mis en examen de ces chefs et placé en détention provisoire.

Y a-t-il eu d'autres victimes ?

Les investigations sont désormais conduites sous la direction du magistrat instructeur saisi. Les autorités cherchent notamment à savoir si cet individu a commis d'autres faits que les deux qui lui sont aujourd'hui reprochés. Pour tenter d'obtenir une réponse à cette question, le parquet d'Orléans et la police lancent un appel à victimes, mais aussi à témoin.

Toute personne, victime ou témoin, de faits se rapprochant à l'information judiciaire en cours est invitée à contacter le commissariat de police d'Orléans au 02 38 24 30 00.