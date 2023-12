Un homme reste coincé plusieurs heures dans un conduit de cheminée dans une ville de l'Ain

Un homme de 40 ans est resté coincé dans un conduit de cheminée à Ambérieu-en-Bugey (Ain). D'importants moyens de secours ont été mobilisés.

Non, il ne s'agit pas (encore) du père Noël. À quelques jours des fêtes de fin d'année, un homme de 40 ans est resté bloqué de longues heures, dans la nuit de lundi à mardi, dans le conduit de cheminée d'un immeuble de deux étages à Ambérieu-en-Bugey.

D'importants moyens ont été déployés. Pas moins de 23 pompiers et 15 engins spécialisés, dont des équipes de "secours en montagne" et "sauvetage et déblaiement", sont intervenus peu après 3h du matin. Il a ensuite fallu plusieurs heures pour le dégager "tout en préservant l'intégrité du bâtiment", indiquent les pompiers de l'Ain.

Après le sauvetage, la victime a été transportée à l'hôpital. Légèrement blessée, le quadragénaire demeurait hospitalisé à la mi-journée, ce mardi. Pour l'heure, les gendarmes n'ont pas encore pu l'interroger. "Il est confus" et ne parle pas français, ont-ils précisé à l'AFP. Il faudra donc attendre encore un petit peu avant de comprendre comment ou même pourquoi l'intéressé s'est retrouvé dans cette position délicate.