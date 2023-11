Un homme tué par une balle perdue à Dijon : la CRS8 sur place

Dans la nuit de samedi à dimanche à Dijon, un père de famille est mort, touché par une balle perdue dans son appartement situé au-dessus d'un point de deal dans le quartier Stalingrad. La CRS8, spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines et le trafic de drogue, a été appelée sur place ce dimanche.

Dimanche soir, quelques heures après qu'un homme a été tué, touché mortellement par une balle perdue à son domicile dans le quartier Stalingrad, la CRS8 va être déployée dans ce même quartier de Dijon. S'il est "acquis" que c'est le point de deal qui était visé, selon le procureur Olivier Caracotch, le père de famille décédé semble être "une victime bien dramatique et bien malheureuse qui n'a été touchée que par le fait qu'elle habitait à proximité immédiatement au-dessus" de ce point de deal.

Il dormait dans son appartement quand une balle l'a atteint, sa famille était également présente dans le logement.

Le renfort de cette compagnie républicaine de sécurité, spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines et le trafic de drogue, est accueilli avec soulagement par les autorités et par les habitants, sous le choc après ce drame. "La CRS8 sera présente dans le quartier et y demeurera. Elle apportera son concours aux forces de police pour intervenir dans les points de deal répertoriés de Dijon et y rechercher des armes, des stupéfiants et tous les moyens utilisés par les trafiquants", a confirmé Franck Robine, le préfet de la Région Bourgogne-Franche-Comté.