Un mafieux italien recherché depuis 11 ans arrêté en Grèce... à cause de sa passion pour le football

Il avait été condamné à 14 ans de prison pour son rôle dans un groupe expert en évasion fiscale et fraude, avant de disparaître. C'est en mai dernier qu'il a été repéré, lorsque le club de football de Naples a remporté le titre de champion d'Italie, pour la première fois depuis 33 ans. Sur une photo diffusée par les médias italiens, on voit un balcon de l'île de Corfou décoré de banderoles aux couleurs du club. C'est ce qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs : "Ce qui l'a trahi, c'est sa passion du football et de Naples", a indiqué la police, qui indique que "La Porta n'a pu s'empêcher de célébrer".