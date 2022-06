Un maire breton violenté et menacé par les gérants d'un cirque

L'édile témoigne dans Ouest-France : "Je leur ai demandé de partir et indiqué qu’ils n’avaient pas le droit d’être ici. Aucune demande ne nous avait été faite. D’autant plus que ce cirque est énorme et qu’il n’y a ni eau, ni électricité." De leurs côtés, les membres du cirque disent avoir reçu l’accord de l’agriculteur qui exploite le terrain.

"Ils (le cirque) sont partis dimanche après-midi, la gendarmerie s'est déplacée", a précisé Steenn Leclere. Les élus municipaux, qui devaient se réunir lundi soir en conseil municipal, ont prévu de "stopper le conseil" et de déposer symboliquement leurs écharpes tricolores sur le bureau et de quitter la salle du conseil, d'après la même source.