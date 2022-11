Un mandat d'arrêt délivré contre le suspect de l'affaire Maddie, pour d'autres viols et agressions

La justice garde son viseur braqué sur lui : selon plusieurs médias internationaux, un nouveau mandat d'arrêt a été délivré lundi par un tribunal allemand contre cet Allemand de 45 ans, accusé d'être impliqué dans cinq affaires de viols et actes de pédophilie présumés, et par ailleurs suspecté du meurtre de la petite Maddie, une fillette britannique disparue en 2007 au Portugal. Actuellement derrière les barreaux, il avait été inculpé le mois dernier pour trois viols présumés et deux agressions sexuelles sur des enfants, commis entre 2000 et 2017 toujours au Portugal, avait annoncé le parquet de Braunschweig.

C'est ce même parquet qui a indiqué lundi avoir approuvé un mandat d'arrêt à l'encontre du suspect, identifié dans les médias comme Christian Brückner, estimant qu'il existe des "raisons urgentes" de croire que ce dernier est bien à l'origine de ces cinq affaires, d'après le Daily Mail. Ce mandat d'arrêt doit encore être approuvé par l'Italie, où l'homme avait été arrêté en 2018 avant d'être extradé vers l'Allemagne, toujours selon le quotidien britannique.

Ce délinquant sexuel multirécidiviste, qui avait déjà été condamné par le passé, entre autres pour abus sexuels sur des enfants, est actuellement en détention à Kiel, dans le nord de l'Allemagne, purgeant une peine de sept ans de prison pour un autre viol également commis au Portugal, en 2005. Selon le Daily Mail, sa libération est prévue pour septembre 2025.