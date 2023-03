Un médecin condamné à quatre ans de prison pour des agressions sexuelles sur une vingtaine de patientes

Les faits qui lui sont reprochés remontent à 2019, rapporte France Bleu, ce vendredi 3 mars. Une première plainte a été déposée à la gendarmerie de Cancale en novembre de cette année. La victime, âgée de 87 ans au moment des faits, dénonce alors des "caresses sur la poitrine". "Il m'a fait de gros bisous dessus", témoigne-t-elle encore. Dès lors, les enquêteurs vont faire le lien avec deux signalements antérieurs, au moment où ce professionnel, arrivé de Roumanie, effectuait des remplacements en Ehpad et dans l'infirmerie d'un lycée.

Le coup d'envoi d'une longue investigation. En tout, les forces de l'ordre sollicitent plus de 200 patientes, âgées entre 13 et 87 ans. Au final, 22 plaintes sont déposées pour des attouchements et agressions sexuelles. Beaucoup d'autres ont confié avoir changé de docteur. Selon les plaignantes, le quadragénaire leur demandait "systématiquement" d'enlever leur soutien-gorge, leur "caressait la poitrine", "leur attrap(ait) les seins", abonde France Bleu.