Un militaire français meurt après un accident pendant un entrainement

Un militaire est mort des suites d'un accident en entrainement, selon le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Il s'agit d'Hervé Servius, brigadier-chef du 35ᵉ régiment d'artillerie parachutiste.

Un militaire, membre d'un régiment d'artillerie parachutiste, est décédé vendredi 1ᵉʳ décembre, des suites d'un accident. "J’ai appris avec tristesse le décès du brigadier-chef Hervé Servius du 35ᵉ RAP décédé hier suite à une longue hospitalisation après un accident survenu lors d'un entrainement opérationnel", a communiqué Sébastien Lecornu ce samedi 2 décembre, en publiant sa photo et en adressant son "soutien" et ses "sincères condoléances à sa famille et ses frères d'armes".

De son côté, le 35ᵉ régiment d'artillerie parachutiste a rendu hommage à "Hervé Servius, artilleur parachutiste courageux". "J’adresse mes sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à tous ses camarades", a réagi le chef de corps de la 35ᵉ RAP. À l'instar de la Marine nationale, qui a adressé "ses sincères condoléances à la famille et aux proches du brigadier chef".

Créé en 1873 et basé à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ce régiment est "spécialiste de l'artillerie parachutiste et de l'intégration des feux de toutes natures au profit de la 11ᵉ brigade parachutiste", selon le ministère des Armées. Il était notamment engagé au Mali et au Niger, dans le cadre de l'opération Barkhane, jusqu'en 2022.