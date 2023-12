Un mort et deux blessés après une attaque au couteau à Paris : les réactions de la classe politique

Samedi soir, à Paris, une attaque au couteau et au marteau a fait un mort et deux blessés. Le parquet antiterroriste (Pnat) s'est saisi de l'enquête. La classe politique a réagi dans la soirée et dans la nuit.

La France de nouveau endeuillée. Samedi 2 décembre au soir, un Allemand a été tué et deux autres personnes ont été blessées dans une agression au couteau et au marteau à proximité du pont de Bir Hakeim, près de la tour Eiffel à Paris. Le parquet national antiterroriste (Pnat) a indiqué à l'AFP avoir ouvert une enquête pour assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste et pour association de malfaiteurs terroriste criminelle.

Dans la soirée et dans la nuit, la classe politique a massivement réagi à ce nouveau drame. Sur le réseau social X, Emmanuel Macron a "adressé toutes ses condoléances à la famille et aux proches du ressortissant allemand décédé ce soir". "Je pense avec émotion aux personnes actuellement blessées et prises en charge", a ajouté le président de la République.

La Première ministre Elisabeth Borne, adressant elle aussi ses pensées "à la victime, aux blessés et à leurs proches", a aussi "salué le courage et le professionnalisme de nos forces de l'ordre et nos services de secours mobilisés." La cheffe du gouvernement l'a assuré : "Nous ne céderons rien face au terrorisme. Jamais."

Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangère, a dit son "soutien aux victimes de cette odieuse attaque", ajoutant : "Et restons unis pour défendre nos valeurs."

Autre figure de la majorité présidentielle, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a constaté que "une fois encore le terrorisme a frappé sur notre sol, en pleine soirée, à Paris. J'apporte tout mon soutien aux victimes et à leurs familles." Elle a aussi remercié les "forces de l'ordre pour leur intervention rapide." Et de conclure : "Soyons unis pour lutter contre ceux qui attaquent nos valeurs."

Le ministre des Transports Clément Beaune a affirmé, également sur X, que "Paris est en deuil après cette terrible attaque." Comme ses collèges du gouvernement, il a adressé ses "pensées et solidarité pour les familles et les proches des victimes", et a remercié "nos forces de sécurité et de secours pour leur intervention rapide et décisive."

Les victimes et les forces de l'ordre au cœur des hommages

Du côté de l'opposition, Eric Ciotti, le président des Républicains, a exprimé son "soutien aux victimes de l'attaque au couteau qui vient de se produire à Paris", prenant soin, lui aussi, de remercier "nos courageux policiers qui ont interpellé l'individu qui s'en prenait à des passants. Nos forces de l'ordre risquent chaque jour leur vie pour nous protéger. Immense reconnaissance."

Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a eu des mots similaires : "Merci aux forces de l'ordre ayant rapidement stoppé ce soir l'auteur de ce qui est vraisemblablement une attaque meurtrière aux motivations islamistes visant des touristes, au cœur de Paris. Pensées pour la victime décédée ainsi que pour les blessés."

Eric Zemmour, ancien candidat à la présidentielle et président de Reconquête, a été plus politique : "Encore la mort sur notre sol. Encore ce cri d''Allah Akbar'. Encore un fiché S. Encore des familles brisées. Aujourd'hui, marcher sous la Tour Eiffel, dans le cœur de Paris, c'est prendre le risque de mourir. Qu'ont-ils fait de notre pays ?", a-t-il questionné rhétoriquement.

À gauche, Clémentine Autain, députée de La France insoumise, a également réagi sur X. "Horreur. Horreur. Horreur. Mon empathie totale pour les proches de la victime assassinée et des blessés", a-t-elle écrit.

Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France, a exprimé ses "pensées pour la personne décédée et les blessés victimes d'une attaque à Paris ce soir." Elle a aussi "salué la réactivité des forces de l'ordre qui ont mis hors d'état de nuire l'assaillant. Toute la lumière doit être faite sur cette attaque au cœur de Paris."

L'assaillant, Armand R., est un Français né en 1997 de parents iraniens. Il est connu pour islamisme radical et troubles psychiatriques. Il a été interpellé peu après les faits et placé en garde à vue. Selon une source policière, il a crié "Allah Akbar" au moment des faits.

Il aurait dit aux policiers l'ayant interpellé qu'il "ne pouvait plus supporter que les musulmans meurent, tant en Afghanistan qu'en Palestine" et aurait aussi déclaré qu'il "en voulait" pour "ce qui se passait à Gaza" et que la France serait "complice de ce que faisait Israël" là-bas, a précisé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin lors d'un point presse sur place.