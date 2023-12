Attaque au couteau à Paris : les deux blessés "en bonne santé" mais traumatisés, selon le ministre de la Santé

Au cœur de Paris, un homme a tué un touriste et blessé deux autres personnes dans la soirée du samedi 2 décembre. Les deux victimes sont "en bonne santé", assure Aurélien Rousseau ce dimanche, s’inquiétant de leurs traumatismes à venir.

Après l'attaque au couteau au cœur de Paris, le ministre de l'Intérieur a rapidement précisé les contours du profil de l'assaillant et le ministre de la Santé a donné des nouvelles des deux victimes blessées. "Les deux personnes blessées dans la deuxième phase d’attaque, avec un marteau de ce terroriste, sont aujourd'hui en bonne santé", a indiqué Aurélien Rousseau ce dimanche 3 décembre sur France 3.

"Pas de pronostic vital" engagé

Selon le ministre de la Santé, il n'y a "pas de pronostic vital" engagé concernant cette personne britannique de 66 ans et cette personne française de 60 ans. Toutes deux ont été agressées samedi par Armand R., un homme de 26 ans, dans le 16ᵉ arrondissement de Paris. Quelques minutes plus tôt, l'assaillant s'en était pris, de l'autre côté du pont Bir Hakeim, à un couple de touristes avec un couteau, tuant un homme de nationalités allemande et philippine de 23 ans.

"Elles ont eu des traumatismes superficiels mais évidemment des traumatismes psychologiques qui vont être immenses, comme les personnes qui accompagnaient la victime qui est malheureusement décédée d’un coup de couteau", a souligné le ministre de la Santé. Une enquête est ouverte par le parquet national antiterroriste (Pnat), des chefs d’assassinat et tentative d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste.