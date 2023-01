"Un naufrage judiciaire" : le procès d’un attentat déjoué reporté…. faute de personnel

Elle a exprimé son "regret" que tous soient "mis devant le fait accompli de l'incapacité de l'institution judiciaire à faire face à un procès d'une telle ampleur". "Je ne suis pas maître des moyens alloués à cette juridiction", a ajouté la présidente, renvoyant "à tous les discours tenus récemment sur le manque de moyens de la justice". Un "constat d'échec" partagé par les avocats de la défense, qui ont exprimé également leurs "regrets" mais aussi leur "honte" face à ce que l'une d'elles, Me Judith Lévy, a qualifié de "naufrage judiciaire".

Soupçonnés de préparer une attaque terroriste "imminente", Clément Baur et Mahiedine Merabet avaient été interpellés à Marseille le 18 avril 2017, cinq jours avant le premier tour de l'élection présidentielle. Après quatre heures de débats sur la situation de chaque accusé et plus de trois heures de délibéré, la cour a refusé de faire droit à la demande de mise en liberté de Mahiedine Merabet, déjà condamné à dix reprises et qui encourt la perpétuité dans ce dossier, du fait de la récidive légale.