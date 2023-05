Amiens : un petit-neveu de Brigitte Macron agressé, huit personnes interpellées

Selon cette source proche de l'enquête, Jean-Baptiste Trogneux était rentré à son domicile, situé au-dessus de la chocolaterie, lorsqu'il a entendu du bruit vers 21h30. Descendant pour se renseigner, il a été bousculé par un petit groupe et a chuté. Légèrement blessé, le jeune homme n'a pas voulu se rendre à l'hôpital dans la soirée. À l'arrivée de la police, contactée par un habitant de l'immeuble, huit personnes ont été arrêtées puis placées en garde-à-vue. D'après Jean-Alexandre Trogneux, père de la victime, il s'agit de six hommes et de deux femmes.

Selon ce dernier, le déroulé des faits est bien plus grave. "Il était 22 heures. Jean-Baptiste est rentré à la boutique quand ils lui sont tombés dessus. Il a reçu des coups de poing, des coups de pied. Il s’est mis en boule pour se protéger mais il a des blessures à la tête au visage au genou et à un doigt", a raconté Jean-Alexandre Trogneux au Courrier Picard. Ce mardi matin, la victime était à l'hôpital, "en observation dans l'attente d'un scanner".