Un policier gravement blessé lors d’un refus d’obtempérer après la feria de Carcassonne

Celui-ci a été gravement blessé suite à la collision avec ce véhicule. Hospitalisé avec de multiples fractures, les jours de ce policier ne sont pas en danger.

Après une course-poursuite avec la BAC, la voiture a été stoppée et le conducteur interpellé. Deux individus, alcoolisés, ont été placés en garde à vue. "Nous sommes dans une tentative d'homicide et non un refus d'obtempérer, comme, malheureusement, nous avons tendance à souligner dans ce genre de situation. Nous attendons une sanction très sévère à l'endroit de ce chauffard", a confié à TF1info Bruno Bartocetti, secrétaire national Unité SGP Police chargé de la zone Sud.