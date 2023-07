Un policier hors service interpelle un homme armé dans un train Annecy-Paris

Alors que l'agent décline son identité, le passager lui fonce dessus et tente de saisir son arme. Une bagarre a éclaté, et dans la confusion, l'homme a réussi à prendre l'arme du policier. Une balle a été tirée vers le sol, ne faisant pas de blessé. Le passager a finalement été maîtrisé, et portait sur lui une arme blanche.

Il a été remis aux gendarmes d'Autun (Saône-et-Loire) et placé en gardé à vue, a indiqué la vice-procureure de Chalon-sur-Saône, Angélique Depetris, à l'AFP. Une information judiciaire a par ailleurs été ouverte pour "tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique".

La rame du TGV a été immobilisée en gare du Creusot-Montceau-Montchanin. Une seconde rame a été dépêchée sur place pour embarquer les passagers. Une demande de soutien psychologique a été émise pour 14 passagers qui ont assisté à la scène.