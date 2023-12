Un remorqueur au secours d'un cargo en difficulté au large de la Bretagne

Dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 décembre, le navire de commerce Guana a fait état d'un incendie de machines. Le cargo, qui compte 20 membres d'équipage à bord, est en difficulté au large de Penmarc'h (Finistère). Le remorqueur Abeille Bourbon a pris la mer pour lui porter assistance.

Après un incendie, un navire de commerce est en difficulté, ce mercredi 27 décembre, au large de la Bretagne. Dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 décembre, le Guana, cargo de 150 m de long, se trouvait à environ 100 milles nautiques (180 km) de Penmarc'h (Finistère), lorsqu'il informe le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) d’Etel d’un incendie de machines. "À 02 h 35, le bateau annonce avoir maitrisé l’incendie et que tous les membres de l’équipage sont en bonne santé et qu’une investigation est en cours pour évaluer les dommages", a expliqué dans un communiqué la préfecture maritime de l'Atlantique, ce mercredi.

Le navire, sous pavillon panaméen et qui devait rejoindre la Turquie, précise alors que son "moteur est hors service" et que "le bateau est non-manœuvrant" tandis que l'équipage est "dans l’incapacité de réparer par lui-même".

L'équipage va être évacué

Ne se sentant plus en sécurité sur le bateau "au regard des conditions météorologiques sur zone", l'équipage a demandé à être évacué. Le remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage, l'Abeille Bourbon "devrait se trouver sur zone vers 23H30 ce jour (mercredi) afin de remorquer le navire", a ajouté la préfecture maritime. "L’équipage doit être récupéré par le navire espagnol Esperanza del Mar présent sur zone, avec le concours d’un hélicoptère H160 de la BAN (base aéronavale, NDLR) de Lanvéoc-Poulmic", a-t-elle précisé.

"Un avion Falcon 50 de la base aéronavale de Lann Bihoué" se rend également sur zone, a-t-elle complété. D'après les prévisions de Météo-France, les vents de sud-ouest, de force 7 à 8 avec de fortes rafales dans l'après-midi, devraient mollir en début de soirée, mais la mer reste forte.