Un réseau de faux chèques-cadeaux et tickets restaurant démantelé, 6 millions d'euros de préjudice

"C'est la première fois qu'on déniche un réseau de cette ampleur. On constate un essor important de ce commerce illicite sur les réseaux sociaux", a souligné Yannette Bois, précisant que l'enquête avait été menée conjointement avec la division de lutte contre la criminalité financière de la police judiciaire de Marseille et des cybergendarmes du Centre de lutte contre les criminalités numériques (C3N).

Le réseau proposait sur plusieurs canaux de la messagerie Telegram des contrefaçons de bonne facture de chèques-cadeaux, chèques-vacances et titres-restaurant (de 9 à 100 euros) pour le tiers de leur valeur.

"Les malfaiteurs montraient patte blanche et annonçaient clairement la couleur. Ils indiquaient que les chèques contrefaits ne passaient pas la barrière du scan dans les magasins et fournissaient une liste d'enseignes où l'on pouvait les écouler sans problème. Ils fournissaient le produit et le mode d'emploi, avec même des offres promotionnelles !", a raconté Yannette Bois.