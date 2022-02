Un surveillant de prison condamné pour avoir diffamé le braqueur Redoine Faïd

Un surveillant de prison, cadre du syndicat Force Ouvrière, a été condamné mardi pour avoir diffamé le braqueur multirécidiviste Redoine Faïd. Yoan Karar avait accusé le détenu d'avoir tué une policière lors d'un braquage en 2010, sur la chaîne d'information en continu CNews.

Le syndicaliste a écopé de 4000 euros d'amende avec sursis et 1200 euros de dommages et intérêts. En octobre 2019, le surveillant-syndicaliste avait accusé Redoine Faïd d'avoir "tué une maman". Celui faisant référence à une attaque à main armée en 2010 qui s'était soldée par un échec. Lors de ces faits, une policière municipale de 26 ans avait été tué, Aurélie Fouquet.

Reconnu comme "organisateur" de ce braquage, il avait écopé de 25 ans de réclusion en 2018. Pour autant, Redoine Faïd avait été jugé pour "association de malfaiteurs" et non "pour avoir tué cette policière", a souligné son avocate, Me Marie Violleau. Et celle-ci de poursuivre, "Redoine Faïd n'a pas une goutte de sang sur les mains, et c'est important pour lui". En décembre, lors de l'audience devant le tribunal correctionnel de Lille, Yoan Karar s'était excusé, selon nos confrères de la Voix du Nord.