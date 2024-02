Un tableau de Claude Monet aspergé de soupe par des militantes écologistes à Lyon

Deux militantes ont aspergé ce samedi un tableau de Claude Monet, au musée des Beaux-Arts de Lyon. Une action revendiquée par le collectif "Riposte alimentaire".

Après "La Joconde", le "Printemps" de Claude Monet à son tour visé. Ce samedi, deux militantes ont aspergé de soupe le tableau du musée des Beaux-Arts de Lyon, a fait savoir sur les réseaux sociaux le collectif "Riposte alimentaire", qui a revendiqué l'action. "Ce printemps sera le seul qu'il nous restera si nous ne réagissons pas. Que vont peindre nos futurs artistes ? À quoi rêverons-nous s'il n'y a plus de printemps ?", ont-elles scandé peu après leur geste.

"L'art est le plus bel hommage à la vie. Nous l'aimons Mais nos futurs artistes n'auront plus rien à peindre sur une planète brûlée", écrit encore le collectif. Dans une vidéo, l'une des militantes dit être entrée en "résistance civile". "Il est essentiel d'agir, ne pas fermer les yeux devant l'inaction du gouvernement", justifie-t-elle. "Je suis déterminée à aller jusqu'au bout de mon engagement pour notre avenir et la mise en place d'une sécurité sociale de l'alimentation durable."

Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, a rapidement réagi. "Je regrette l'action menée contre une toile de Monet", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux, précisant qu'une partie du musée a dû être fermée au public. "Face à l'urgence climatique, l'angoisse est légitime", a-t-il tempéré. Selon BFMTV, la mairie compte porter plainte, tout comme le musée des Beaux-Arts.

C'est loin d'être la première fois qu'une œuvre d'art est prise pour cible pour des revendications écologiques. En octobre 2022, deux jeunes femmes portant des t-shirts estampillés "Just Stop Oil" avaient projeté le contenu de deux boîtes de soupe à la tomate sur le chef-d'œuvre de Van Gogh les "Tournesols", à la National Gallery à Londres (Royaume-Uni).

Des militants ont aussi collé leurs mains sur une peinture de Goya à Madrid (Espagne), maculé de peinture rouge et noire la cage de plexiglas entourant "La petite danseuse de quatorze ans" de Degas à Washington (États-Unis) ou encore étalé de la purée de pommes de terre sur un chef-d'œuvre de Claude Monet à Potsdam (Allemagne). En janvier, la vitre devant "La Joconde", au musée du Louvre, avait été aspergée de soupe par le même collectif que ce samedi.