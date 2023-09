Un trafic de batteries de trottinettes et de vélos démantelé, le préjudice estimé à 1 million d'euros

L'enquête débutée il y a un peu plus d'un mois et demi a fini par porter ses fruits. Fin juillet, les gendarmes enquêteurs de la section de recherches de la Gendarmerie des transports aériens (SR GTA) et la Section de recherches de Paris ont effectué des surveillances après le signalement de nombreux vols de batteries électriques, conditionnées aux abords de la plateforme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle.

Au cours de ces surveillances, les gendarmes ont pu constater qu'un groupe d’individus sévissait de nuit pour récupérer un maximum de batteries, "plusieurs dizaines par sortie," détaille ce mardi la gendarmerie dans un communiqué. Les "rotations" entre la France et l’étranger s'opéraient à une fréquence d’un voyage tous les dix jours. "Les batteries étaient conditionnées sans précaution particulière durant ces trajets, dans un véhicule de location ou personnel", précisent les gendarmes.