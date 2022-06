Un train déraille en Allemagne : au moins trois morts et plusieurs blessés

Plusieurs wagons d'un train régional reliant Garmisch-Partenkirchen et Munich se sont couchés sur la voie en fin de matinée près de Burgrain (sud), blessant plusieurs personnes, selon un porte-parole de la police de Rosenheim. Des photos publiées par les médias allemands montrent le train régional en partie déraillé, des wagons couchés dans une zone boisée.

De nombreux pompiers et policiers de toute la région sont sur place, a précisé ce porte-parole. La cause de l'accident et le nombre exact de blessés ne sont pas connus à ce stade.