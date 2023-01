Un vaste réseau de cigarettes de contrefaçon démantelé en Seine-Maritime, 100 tonnes de marchandise saisies

Au total, les enquêteurs ont réalisé une prise de grande ampleur. Ce sont plus de 100 tonnes de produits contrefaits qui ont été saisis : 55 tonnes de tabac manufacturé contrefait, en majorité conditionné en cartons de cartouches de cigarettes, mais aussi 50 tonnes de produits (contrefaits, eux aussi) utilisés pour la confection des paquets en questions. Étiquettes, papiers, filtres, ou encore colle et emballages. Enfin, on a recensé 18 tonnes de résidu de tabac et de déchets de cigarettes. L'ensemble a été rapidement détruit.

Selon les estimations, le prix de revente du tabac contrefait qui a été saisi lors de cette opération avoisinerait les 14 millions d'euros. Les enquêteurs rapportent également la saisie de deux ensembles routiers (tracteur et semi-remorque) de 38 tonnes, ainsi que d'une série de plus petits véhicules, d'outils et de petit électroménager.