Un vaste réseau de fabrication d'armes 3D démantelé en France et en Belgique

Un vaste réseau d'armes issues d'imprimante 3D a récemment été démantelé en France et en Belgique. Le procureur de Marseille s'est alarmé lundi d'une "ubérisation du trafic d'armes" de ce type.

Un énorme coup de filet. Trois cents gendarmes, dont des membres du GIGN, ont été mobilisés pour démanteler un réseau de fabrication d'armes 3D d'envergure, à la fin du mois de janvier. Quatorze personnes ont été interpellées dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Île-de-France, Grand-Est, Midi-Pyrénées et en Belgique.

À la tête de ce réseau figurait un homme de 26 ans, déjà condamné pour une infraction liée aux stupéfiants. "Il partageait une mentalité de libertarien" s'inscrivant dans "la mouvance pro-armes étasunienne" dont le but est de "diffuser des armes au plus grand nombre de personnes pour se protéger de l'État qu'ils considèrent comme totalitaire et oppresseur", explique le colonel Hervé Pétry, chef de l'unité nationale "cyber" de la gendarmerie nationale. Par ailleurs, six individus ont été placés en détention provisoire, cinq autres sont sous contrôle judiciaire, dont une maintenue à domicile sous bracelet électronique.

Huit imprimantes 3D et plusieurs dizaines d'armes

Les forces de l'ordre ont également mis la main sur huit imprimantes 3D, sept armes 3D complètes ainsi que vingt-quatre armes conventionnelles. Ces armes, "de bonne voire très bonne" qualité, dépourvues de marquage et donc non traçables, sont "proches à 95% du modèle d'origine", précise le colonel Pétry. Ces armes, "de bonne voire très bonne" qualité, dépourvues de marquage et donc non traçables, sont "proches à 95% du modèle d'origine", souligne le colonel Pétry. Elles pouvaient ensuite être revendues entre 1000 et 1500 euros, "soit moins cher qu'une kalachnikov", précise le parquet.

"Il s'agit d'une première en France" qui "ne manque pas de nous inquiéter", déclare le procureur de Marseille Nicolas Bessone à l'occasion d'une conférence de presse lors de laquelle trois de ces armes saisies fin janvier ont été présentées. "Il s'agit d'une ubérisation du trafic d'armes", lesquelles étaient vendues via des sites en ligne et avec des paiements en cryptomonnaies puis expédiées au compte-goutte pour déjouer les contrôles, ajoute-t-il. "La délinquance s'adapte aux nouvelles techniques", s'inquiète encore le magistrat.

Pour rappel, ce type d'équipement a déjà été utilisé lors d'attaques meurtrières, comme lors de la fusillade de Halle en Allemagne en 2019.