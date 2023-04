Un wagon d'une attraction du Futuroscope prend feu : ce que l'on sait

Ces montagnes russes, spécialement conçues pour le parc poitevin et qui avaient été élues meilleur "roller coaster" du monde en 2020 selon la description qui en est faite sur le site du Futuroscope, ont été mises en service en 2020. L'attraction, qui comporte une partie en extérieur et une autre en intérieur, propose de traverser "des champs électromagnétiques et les éruptions solaires avec des vitesses de pointe jusqu'à 55km/h".

"Elle fait l'objet de contrôles quotidiens ainsi que d'une maintenance complète préconisée par le constructeur" selon la direction. Elle restera fermée jusqu’à nouvel ordre.

Le parquet de Poitiers a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'incident. Une cellule psychologique a également été mise en place pour soutenir les personnes choquées par cet accident.