"Une ampleur inquiétante" : trois tonnes de cocaïne retrouvées depuis cet été sur les côtes françaises

Les autorités alertent sur les nouvelles "marées blanches" sur les côtes françaises. Depuis cet été, pas moins de trois tonnes de cocaïne ont été découvertes sur les rivages. Une technique utilisée par les trafiquants pour éviter les contrôles dans les ports européens.

Le phénomène dit des "marées blanches", n'est pas de nouveau mais est, selon plusieurs sources, en pleine recrudescence. La Gironde, la Charente-Maritime, la Manche, le Calvados ou encore le Nord-Pas-de-Calais font partie des départements qui font face, depuis quelques années, à ce fléau.

Selon une source bien informée qu'a contactée LCI-TF1, le "drop off" (largage en pleine mer de ballots de cocaïne avec des balises) connaît "une ampleur inquiétante du fait de la masse retrouvée dernièrement par les autorités". Ce dernier semestre, ce sont ainsi plus de deux tonnes de cocaïne qui ont été retrouvées sur le rivage. Le total monte même à 3 tonnes sur la période été 2023 à aujourd'hui. Et c'est à chaque fois exclusivement de la cocaïne.

Près de 700 kilos de cocaïne flottants sur l'eau

Pourquoi ces ballots finissent-ils sur le sable ? Dans la très grande majorité des cas, il ne s'agit pas d'accident mais bien d'acte délibéré. Ces largages en pleine mer permettent aux organisations criminelles de narcotrafiquants d'éviter les ports européens. Ces derniers sont devenus "des portes bien moins étanches pour leurs trafics", confie une source.

Plusieurs récentes affaires témoignent de l'importance des faits. Le 11 novembre dernier, des pêcheurs ont alerté la gendarmerie maritime après avoir repéré en pleine mer "plusieurs sacs flottants". Les autorités ont mis la main sur des ballots de cocaïne pour un poids total de 695 kilos.

Le 15 novembre, 20 kilos de poudre blanche ont été retrouvés au large de l'île d'Oléron. Sur les plages de la Côte d'Opale, les 16-17 novembre, du côté de Berck-sur-Mer, du Touquet et de Fort-Mahon, 100 kilos de cocaïne ont été ramassés. Le 21 novembre, en Seine-Maritime, au sein du parc éolien de Fécamp, 40 kilos du même produit ont été retrouvés coincés au pied d'une éolienne à 10 km des côtes.

"Partie émergée de l'iceberg du stup'"

Même si les organisations criminelles connaissent des pertes sèches en recourant au "drop-off", une source proche de l'affaire résume ainsi la situation : "Ce que l'on retrouve, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg du stup'. Si ça continue autant, c'est que ça marche pour les trafiquants".

L'affaire attire aussi certains badauds qui prennent le risque de ramasser la drogue pour leur consommation personnelle ou pour la revendre. Le risque est pourtant important. En cas d’interpellation avec de la drogue ramassée sur la plage, la peine encourue peut aller jusqu’à dix ans de prison.