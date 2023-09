Une bande spécialisée dans le vol des coffres-forts d'Ehpad démantelée

C'est un cambriolage commis dans la nuit du 3 au 4 août au sein d'un Ehpad de Le Quillio (Côtes-d'Armor) qui a été fatal aux voleurs, selon un communiqué du procureur de la République de Saint-Brieuc, Nicolas Heitz. Les cambrioleurs avaient dérobé le coffre-fort de l'établissement contenant bijoux, argent liquide et autres moyens de paiement.

Saisis de l'enquête, les gendarmes des Côtes-d'Armor avaient fait le lien entre ce cambriolage et quatre autres vols dans des maisons de retraite depuis le 31 juillet en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-d’Armor. Le travail de recoupement de la téléphonie des suspects les avait rapidement reliés à d'autres vols similaires dans les départements de l’Indre et de l’Indre-et-Loire.