Une cagnotte lancée pour Jordan, foudroyé mortellement dans le Pas-de-Calais

Jeudi, Jordan Denneulin est mort foudroyé à Courrières (Pas-de-Calais). Fan du ballon rond, ce père de famille de 30 ans participait à un entrainement de football. Une cagnotte a été lancée pour venir en aide à sa famille.

"Un mec en or"

Dans un message posté sur Facebook vendredi, l'Association sportive de Courrières (AS Courrières) rend, elle aussi, hommage à Jordan, "licencié au club depuis 2015".

"Passionné de football et du RC Lens, il incarnait les valeurs du club par sa fidélité ! Souriant, respectueux, serviable, c'était un mec en or ! Nous sommes tous sous le choc par cette terrible tragédie ! Nous présentons nos sincères condoléances à sa conjointe, Jessica, son garçon "Vivi" et ses proches ! Merci à tous pour vos messages de soutien !", écrivent les membres de l'association sur le réseau social.

AS COURRIERES

Obsèques mercredi

Les funérailles de Jordan Denneulin auront lieu mercredi 29 mai à 10 heures en l'église Saint-Henri d'Hénin-Beaumont. Le jeune homme sera ensuite inhumé au cimetière.