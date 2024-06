Le fils d'un condamné à mort et guillotiné en 1957 a demandé le "rétablissement de l'honneur" de son père. Cette demande symbolique doit être examinée ce jeudi 6 juin par la Cour de cassation. C'est la première fois que la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français va être amenée à analyser une telle demande.

La demande a de quoi surprendre. Ce jeudi 6 juin, va être examinée par la Cour de cassation une requête de "rétablissement de l'honneur" d'un homme, Jacques Fesch, condamné à mort et guillotiné en 1957. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français va devoir examiner cette demande qui permet, si elle est validée, d'effacer une condamnation.

Mais pour ce faire, le condamné doit présenter des gages d'amendement, ce que, de fait, Jacques Fesch, ne peut pas prouver, du fait de son exécution. C'est sur ce point que la Cour de cassation va devoir trancher. "Quels sont les critères permettant d’apprécier l'existence de ces gages d’amendement ? Ces critères sont-ils remplis dans cette affaire ?", s'interroge ainsi la Haute Cour dans un communiqué à propos de cette affaire, qui remonte à 1954.

Une tentative de braquage en 1954

Le 25 février de cette année, Jacques Fesch, jeune homme de très bonne famille de 23 ans qui voulait s'acheter un bateau pour faire le tour du monde, braque un agent de change dans Paris. Dans sa fuite, il fait usage à plusieurs reprises de son arme, notamment sur des passants. Son tir tue un policier et il blesse également à la nuque un passant. Jacques Fesch sera finalement maitrisé.

Le policier Jean-Baptiste Vergne, 35 ans, veuf depuis peu, laisse une fille de quatre ans. La cour d'assises condamne Jacques Fesch à la peine de mort. Sa demande de grâce est rejetée, il est exécuté à l'aube à la prison de la Santé le 1ᵉʳ octobre 1957.

Une affaire rouverte en 2018

Mais en 2018, son fils, Gérard Fesch, dépose une requête en réhabilitation judiciaire. Car durant ses trois années de prison, avant son exécution, Jacques Fesch change, découvre la foi chrétienne, devenant un "modèle de rédemption", assure son fils. "Obtenir sa réhabilitation, ce n'est pas effacer ce qu'il a fait", explique-t-il à l'AFP. "C'est retenir que tout le monde peut se repentir et se racheter", que "la deuxième chance existe, même si malheureusement lui ne l'a pas eue".

La requête en réhabilitation judiciaire est rejetée, mais les avocats de Gérard Fesch, Eric Dupond-Moretti et Patrick Spinosi, déposent une question prioritaire de constitutionnalité. En 2020, le Conseil constitutionnel estime que la loi permettait qu'une personne condamnée à mort puisse faire l'objet d'une requête en réhabilitation.

Les Sages suggèrent néanmoins que soit créé un recours spécifique ouvert aux ayants droit d'une personne condamnée à mort, "tendant au rétablissement de son honneur à raison des gages d'amendement qu'elle a pu fournir". Ce fut chose faite quelques mois plus tard, grâce à un amendement du gouvernement dans une loi justice, portée fin 2020 par Eric Dupond-Moretti entre-temps devenu ministre. C'est donc la première fois, et sans doute la dernière, que la Cour de cassation devra répondre à une telle demande. L'audience sera filmée pour les archives historiques et la décision mise en délibéré.