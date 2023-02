Une djihadiste revenue de Syrie et se disant "repentie" présentée devant les assises à Paris

Puis, elle quitte l'EI fin 2016 et rejoint une ville sous contrôle de l'Armée syrienne libre (ASL) avant de passer en Turquie en mars 2017, où elle est arrêtée. Après plusieurs mois en centre de rétention, elle a été expulsée vers la France. Douha M. a expliqué sa fuite par sa remise en cause de "Daech" (acronyme de l'EI, en arabe), une "secte" de "tyrans". "Ces trois jours de procès vont permettre de décrypter les véritables ressorts de son parcours et de démontrer, qu'à l'heure actuelle, elle ne représente pas de danger pour la société", affirme son avocat, Me Joseph Hazan.

La jeune femme avait récemment tenté de fuir la détention : le 14 novembre 2021 au petit matin, elle était parvenue à s'extirper de sa cellule de la maison d'arrêt de Fresnes où elle avait creusé un trou à l'aide d'une cuillère et d'un couteau, avant d'être finalement appréhendée par le personnel de la prison. Si une procédure judiciaire distincte est en cours à sujet, il est certain que cet acte rocambolesque planera sur les débats. Pour l'accusation, il montre sa "détermination" intacte, quatre ans après son expulsion de Turquie avec son enfant et son incarcération en France, tandis que sa défense explique cet acte par les refus répétés de la justice de lui accorder une remise en liberté avant son procès.