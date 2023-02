Une enquête ouverte au Conseil régional Grand Est pour agressions sexuelles présumées

Une enquête est en cours au sein du Conseil de la région Grand Est pour des faits d'agressions sexuelles et de harcèlement, qui a poussé l'élu concerné à se mettre en retrait. "C'est une enquête préliminaire", a déclaré à nos confrères de l'AFP la procureure de Colmar Catherine Sorita-Minard, confirmant une information des Dernières nouvelles d'Alsace (DNA).

Selon le quotidien régional, un conseiller alsacien du groupe majoritaire (LR, centristes et indépendants) se serait introduit au domicile d'une de ses collègues et l'aurait agressée sexuellement pendant l'été 2022. Le journal ne précise pas les noms de l'agresseur ni de la victime présumés mais indique que des salariés, d'anciens salariés et des élus sont interrogés dans le cadre de l'enquête.