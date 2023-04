"FRDETER" : enquête ouverte sur les boucles de discussions de ce groupe d'extrême droite

Une enquête a été ouverte jeudi sur des boucles de discussion Telegram utilisées par le groupe d'extrême droite "FRDETER" qui y échangeait des propos racistes et des appels à la violence, a indiqué vendredi à l'AFP une source proche de l'enquête et le parquet de Paris. L'enquête a été confiée à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) et aux gendarmes de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine (OCLCH), a ajouté le parquet.

Elle a été ouverte pour "apologie du terrorisme, menaces de mort ou autres crimes, incitation à la haine ou à la violence notamment", a précisé à l'AFP une source proche de l'enquête. Selon une autre source proche du dossier, c'est la Sous-direction antiterroriste (Sdat) qui a été saisie pour la DCPJ.