Une enquête vise l'association de l'influenceur Dylan Thiry, après une plainte pour abus de confiance aggravé

"Un jour je m'exprimerai sans tabou par rapport à ces notes vocales" qui sont "sorties de leur contexte", s'est défendu Dylan Thiry dans une vidéo postée lundi sur Instagram. "Tout ce qui se dit sur moi, bien évidemment, tout est faux", a-t-il assuré à ses plus de 1,6 million d'abonnés. "Je vais me déconnecter des réseaux sociaux (...) à la demande particulière de ma mère, qui vit très mal tout ce qui se dit sur moi", a-t-il poursuivi, assurant avoir voulu, avec les cagnottes notamment, "aider les gens les plus démunis".

D'après Le Parisien, l'ancienne vice-présidente de l'association humanitaire a aussi porté plainte contre lui pour "menaces" et "violation de la vie privée". Après la diffusion des enregistrements par Booba, l'influenceur l'a accusée de l'avoir trahi. La vice-présidente "a agi en véritable lanceur d'alerte dans un secteur de l'influence gangrené" et subit aujourd'hui "des intimidations", a affirmé son avocat Tom Michel dans un communiqué. L'accusé "agit en toute impunité depuis plusieurs années en se pensant à l’abri des juridictions françaises, en raison de résidence dubaïote et de sa nationalité luxembourgeoise", a-t-il déploré auprès de Libération, assurant que des "procédures seront ensuite conduites en Belgique, au Luxembourg, et à Dubaï".