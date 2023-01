Ce que l'on sait de l'agression au couteau d'une étudiante au sein de son université à Paris

L'agression s'est produite peu après midi en plein cœur de la capitale, au septième étage d'un bâtiment du campus universitaire de Saint-Germain-des-Prés. La victime a été poignardée à plusieurs reprises, au niveau du thorax, visage et main, au moment où elle sortait de l'ascenseur.

Des dizaines de personnes étaient en cours au même étage lorsque des membres du personnel sont venus les alerter. "On nous a dit de rester dans nos salles. On a demandé pourquoi mais on ne nous a pas donné de nouvelles", raconte l'une des étudiantes, choquée. "On voit des traces partout. C'est aberrant", lâche une autre, au micro de TF1.