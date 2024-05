Une fusillade fait un mort et plusieurs blessés à Sevran en Seine-Saint-Denis

Une fusillade a éclaté dans la nuit de vendredi à samedi dans le quartier des Beaudottes à Sevran (Seine-Saint-Denis). Une personne a été tuée, plusieurs grièvement blessées.

La fusillade s'est produite dans la nuit de vendredi à samedi, vers 23h45, dans le quartier des Beaudottes à Sevran (Seine-Saint-Denis). Une personne a été tuée et plusieurs ont été grièvement blessées, a appris l'AFP du parquet de Bobigny, confirmant une information d'Actu 17. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire en bande organisée et tentatives d'homicides volontaires en bande organisée et confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne, a indiqué le parquet.

A TF1 et LCI, une source proche de l'enquête a indiqué que les secours étaient intervenus au niveau de l’avenue Dumont d’Urville pour prendre en charge plusieurs personnes blessées par des tirs à l’arme automatique. Quatre personnes figurent parmi les victimes, trois transportées à l'hôpital en urgence absolue, une autre blessée légèrement.

La fusillade s’est déroulée à partir d’un véhicule qui a pris la fuite juste après les faits.