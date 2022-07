Une magistrate bientôt nommée nouvelle patronne de l'IGPN, la "police des polices"

Comme ses prédécesseurs, Agnès Thibault-Lecuivre sera nommée par le ministre de l'Intérieur. Considérée comme proche du pouvoir actuel, elle a occupé le poste de conseillère justice du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin pendant deux ans puis, depuis six mois, celui de directrice de cabinet adjointe. Auparavant, elle a été chargée de communication de l'ex-procureur de Paris, François Molins, durant plusieurs années. Elle a aussi été brièvement porte-parole du ministère de la Justice entre 2019 et 2020. La magistrate va désormais succéder à la commissaire Brigitte Jullien, nommée en 2019 et confrontée à de nombreuses crises, à commencer par celle des "gilets jaunes".